Medicago-Gsk | il vaccino-Covid vegetale che non ha effetti avversi

(Di martedì 18 maggio 2021) Buone notizie per il candidato-19 di originedi, testato in combinazione con l’adiuvante pandemico di Gsk. Gli studi clinici di fase 2 hanno ottenuto “dati positivi”, tra cui risposta anticorpale simile negli adulti e negli anziani dopo due dosi; livelli di anticorpi neutralizzanti 10 volte superiori a quelli delle persone guarite dall’infezione da coronavirus; nessun effetto collaterale grave correlato. A riferirlo, società biofarmaceutica con sede a Quebec City in Canada, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk). I numeri I dati – dettaglia una nota – fanno parte dello studio clinico di fase 2/3 in corso e ribadiscono il profilo promettente osservato durante i test di fase 1. L’immunogenicità, misurata dal titolo dell’anticorpo neutralizzante, è stata alta: circa ...

Advertising

infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' | SassariNotizie 24 ore - 577894 - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk dati positivi ad ogni età - infoiteconomia : Covid, quasi pronto il vaccino vegetale Medicago-Gsk: dati positivi per tutte le fasce d’età -

Ultime Notizie dalla rete : Medicago Gsk

Nel primo caso il vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine del 2021, durante la fase 3 sarà valutata l'efficacia sulle varianti. Il secondo candidato ha già avviato la fase 3 arruolando ...Milano, 18 mag. - Buone notizie per il candidato vaccino Covid - 19 di origine vegetale di, testato in combinazione con l'adiuvante pandemico di. Gli studi clinici di fase 2 hanno ottenuto 'dati positivi', tra cui risposta anticorpale simile negli adulti e negli anziani dopo ...Da GlaxoSmithKline (Gsk) e Medicago arrivano buone notizie sul fronte vaccini. Le due aziende farmaceutiche hanno infatti unito le forze per produrre un ...In fase 2 riscontrata 'risposta robusta in adulti e anziani, 10 volte più anticorpi che nei guariti, no eventi gravi correlati' ...