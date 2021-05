McLaren livrea: a Monaco la Mcl35m si trasforma (Di martedì 18 maggio 2021) Al Gp di Monaco la monoposto della McLaren cambia livrea per rendere omaggio al partner commerciale del team Gulf. Si cambiano leggermente i colori ma il colore predominante sarà al centro della Mcl35m. Il team ha buone possibilità per provare almeno ad impensierire gli altri team, ma dovrà sempre essere lucida e non mollare mai la presa per migliorare. Norris: qualifiche da migliorare McLaren livrea: come cambierà la monoposto? La McLaren renderà omaggio a una delle livree più iconiche nella storia del motorsport durante il Gran Premio di Monaco di Formula 1 di questo fine settimana. Il team abbandonerà temporaneamente il design ampiamente arancione a favore dei colori del partner petrolifero Gulf. L’auto sarà vestita nel famoso blu ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Al Gp dila monoposto dellacambiaper rendere omaggio al partner commerciale del team Gulf. Si cambiano leggermente i colori ma il colore predominante sarà al centro della. Il team ha buone possibilità per provare almeno ad impensierire gli altri team, ma dovrà sempre essere lucida e non mollare mai la presa per migliorare. Norris: qualifiche da migliorare: come cambierà la monoposto? Larenderà omaggio a una delle livree più iconiche nella storia del motorsport durante il Gran Premio didi Formula 1 di questo fine settimana. Il team abbandonerà temporaneamente il design ampiamente arancione a favore dei colori del partner petrolifero Gulf. L’auto sarà vestita nel famoso blu ...

