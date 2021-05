(Di martedì 18 maggio 2021) Laha svelato ulterioridella sua nuovaibrida-in, l', che, lo ricordiamo, è accreditata di uno 0-100 in tre secondi, uno 0-200 in 8,3 e di una velocità massima autolimitata 330 km/h. La macchina è stata progettata dal foglio bianco, a partire dal motore M630 da 585 cavalli e 585 newtonmetro, un V6 tre litri con angolo tra le bancate di 120 gradi, in modo da abbassare il baricentro e avere la V calda, ovvero con lo scarico al centro e l'aspirazione sui lati del propulsore. Ciò consente la migliore disposizione dei turbo (che hanno la girante montata su cuscinetti a sfere, per la massima prontezza di risposta) e dell'impianto di depurazione dei gas di scarico; inoltre sono stati inseriti dei risuonatori a valle del silenziatore, per ...

Advertising

motorionline : #McLaren #Artura: svelati ulteriori dettagli tecnici della #supercar ibrida da 680 CV [FOTO e VIDEO]… - dinoadduci : McLaren Artura - Nuovi dettagli tecnici sulla supercar plug-in - corriere_motori : Emette solo 129 grammi di C02 a chilometro - lo_stregon3 : RT @quattroruote: La #McLaren ha diffuso nuove informazioni sulla #Artura. Tutti i dettagli tecnici sulla #supercar #ibrida plug-in di #Wok… - quattroruote : La #McLaren ha diffuso nuove informazioni sulla #Artura. Tutti i dettagli tecnici sulla #supercar #ibrida plug-in d… -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren Artura

Quattroruote

Laha svelato ulteriori dettagli tecnici della sua nuova supercar ibrida plug - in, l', che, lo ricordiamo, è accreditata di uno 0 - 100 in tre secondi, uno 0 - 200 in 8,3 e di una ...Sta per arrivare lae arrivano anche i dati della supercar ibrida inglese, soprattutto motoristici. Il motore termico è un V6 (120° con scarico al centro) 3.0 da 585 CV e 585 Nm, che pesa solo 160 Kg. Le ...Sta per arrivare la McLaren Artura e arrivano anche i dati della supercar ibrida inglese, soprattutto motoristici. Il motore termico è un V6 (120° con scarico al centro) 3.0 da 585 CV e 585 Nm, che pe ...Sono pura vertigine automobilistica: potenza, prestazioni, tecnologia, prezzi. La nuova due posti di Modena lancia la sua sfida in un mercato che non conosce compromessi ...