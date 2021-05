Matrimoni falsi, sfruttamento della prostituzione ed altre accuse: Taranto, quattro arresti A vario titolo (Di martedì 18 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina, il personale della Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di quattro persone, due uomini in carcere e due donne agli arresti domiciliari. Altri due componenti del gruppo criminale sono stati colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Tutti sono ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in favoreggiamento alla permanenza di cittadini stranieri nel territorio italiano, false dichiarazioni, favoreggiamento personale, truffa e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I due tarantini, rispettivamente di 36 e 52 anni, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina, il personaleSquadra Mobile diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di, nei confronti dipersone, due uomini in carcere e due donne aglidomiciliari. Altri due componenti del gruppo criminale sono stati colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Tutti sono ritenuti responsabili adi concorso in favoreggiamento alla permanenza di cittadini stranieri nel territorio italiano, false dichiarazioni, favoreggiamento personale, truffa e favoreggiamento e. I due tarantini, rispettivamente di 36 e 52 anni, ...

