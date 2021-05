Matrimoni Confartigianato Firenze | soddisfatti delle prossime riaperture

(Di martedì 18 maggio 2021) “Siamoverso cui si sta muovendo il Governo e in particolare della ripartenza nel settore dei. Una notizia che attendevano con ansia ormai da tempo. Realizzare eventi e celebrazioni nella stagione estiva sarà fondamentale per tante imprese, il cui fatturato è legato in gran parte al successo dei prossimi mesi”. Così Ivonia Apicella, vicepresidenteEventi. “Sono previsti protocolli da seguire durante i festeggiamenti dopo le nozze che complicheranno in parte l’organizzazione e il lavoro dei wedding planner, ma considerando il contesto difficile, spesso senza prospettive, dell’ultimo anno e mezzo da cui veniamo siamo felici di poter tornare ad allestire sale, palchi e tavoli. Sfrutteremo lesettimane ...

'Ho una ventina dida curare come allestimenti floreali da giugno sino a fine anno " ... In grave sofferenza tipografi e fotografi: secondo, a rischio, in Liguria, ci sono ...... capo delegazione Calabria della Federmep (Federed eventi privati), e Francesco Mazzei, membro della delegazione. "Secondo i dati resi noti da, in Calabria si contano 17528 ...Le cerimonie dovrebbero tornare il 15 giugno; dai fioristi alla ristorazione, in provincia sono coinvolte decine di realtà ...“Il settore dei matrimoni, e più in generale degli eventi privati, è al collasso. La pandemia ha generato una preoccupante flessione del fatturato e un ...