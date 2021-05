Mastella, sindaco di Benevento: “Cagliari ha più peso politico, Mazzoleni è stato decisivo” (Di martedì 18 maggio 2021) Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato così a Radio Punto Nuovo: “Doveri e Mazzoleni sono stati amici del Cagliari, la salvezza dei sardi è anche merito loro. È innegabile che il Benevento abbia fatto un pessimo girone di ritorno, ma è stato spiacevole designare Mazzoleni per due partite consecutive del Cagliari, in cui è stato decisivo nell’indirizzare due episodi a favore dei rossoblù. Tutti hanno visto che il rigore su Viola era netto. La tecnologia è utilissima, ma Mazzoleni ha voluto superare la macchina. Inoltre, nel momento in cui non è stato dato il rigore, la logica avrebbe previsto l’ammonizione per simulazione per Viola. Non so se il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Clementedi, ha parlato così a Radio Punto Nuovo: “Doveri esono stati amici del, la salvezza dei sardi è anche merito loro. È innegabile che ilabbia fatto un pessimo girone di ritorno, ma èspiacevole designareper due partite consecutive del, in cui ènell’indirizzare due episodi a favore dei rossoblù. Tutti hanno visto che il rigore su Viola era netto. La tecnologia è utilissima, maha voluto superare la macchina. Inoltre, nel momento in cui non èdato il rigore, la logica avrebbe previsto l’ammonizione per simulazione per Viola. Non so se il ...

