Marina Ripa di Meana, i gioielli vanno all'asta ed è faida tra i figli

18 maggio 2021 – Si è scatenato un litigio tra i figli di Marina Ripa di Meana, Andrea e Lucrezia. Andrea Ripa di Meana Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, accusa Lucrezia Lante della Rovere di svendere i gioielli che alla madre stavano a cuore. I piccolo bottino di famiglia, costituito da 43 pezzi, è infatti stato messo all'asta da Lucrezia. "Vuole togliere di mezzo il ricordo di nostra madre", la accusa Andrea.

Marina Ripa di Meana: i suoi gioielli all'asta

L'asta è stata confermata. E come recita il catalogo di Pandolfini, "In tutto sono 43 i lotti appartenuti a una delle ...

