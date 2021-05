Maria | vedova di Mario Cerciello racconta gli insulti “Tuo marito | feccia della società | ha avuto quello che meritava”

Advertising

LauraCarrese : RT @Storace: Intervista esclusiva del nostro giornale alla #vedova del #carabiniere #CercielloRega - MariMario1 : RT @Storace: Intervista esclusiva del nostro giornale alla #vedova del #carabiniere #CercielloRega - CorriereUmbria : Mario Cerciello, la vedova: 'Lo volevano uccidere per la seconda volta. Giusto l'ergastolo ai due americani'… - tiber_h : RT @Storace: Intervista esclusiva del nostro giornale alla #vedova del #carabiniere #CercielloRega - Bobbio65M : RT @Storace: Intervista esclusiva del nostro giornale alla #vedova del #carabiniere #CercielloRega -

Ultime Notizie dalla rete : Maria vedova

L'Unione Sarda

Sechi, 106 anni compiuti oggi, ha ricevuto la visita del Sindaco Mario Conoci per gli auguri di buon compleanno. La signoradal 2002, ha festeggiato insieme ai suoi quattro figli, cinque nipoti, tra cui l'assessore alle attività produttive Giorgia Vaccaro, e un pronipote. L'ultracentenaria è tra le più ...L'Amato decide di utilizzarlo per comprare un anello ama la sua mancanza di gusto in fatto ... Non sappiamo cosa dirà laBergamini ma sappiamo per certo che la bella Rossi avrà non poche ...Maria Sechi, 106 anni compiuti oggi, ha ricevuto la visita del Sindaco Mario Conoci per gli auguri di buon compleanno. La signora Maria, vedova dal 2002, ha festeggiato insieme ai ...L’ultracentenaria è tra le più anziane cittadine algheresi Maria Sechi, 106 anni compiuti oggi, ha ricevuto la visita del Sindaco Mario Conoci per gli auguri di buon compleanno. La signora Maria, vedo ...