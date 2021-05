Mara Venier, frecciatina a Barbara D'Urso? Cosa ha postato nelle stories dopo gli ascolti di Domenica In (Di martedì 18 maggio 2021) Gli ascolti tv questa volta hanno premiato Domenica in condotta da Mara Venier che ha condiviso dei contenuti sottolineando il grande successo di ascolti. C'è per caso un riferimento a Barbara D'Urso? ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Glitv questa volta hanno premiatoin condotta dache ha condiviso dei contenuti sottolineando il grande successo di. C'è per caso un riferimento aD'? ...

Advertising

Manuela54480389 : @pateimatos In qualsiasi ambito televisivo e qualunque presentatore sopratutto nelle dirette ha i propri autori vic… - angionata : @Alex_Cavasinni Svelata l’amante di Bill Gates. Si tratta di Mara Venier. - dadadalj : RT @ArgentineBlood: Qui per ricordarvi che la regina degli spoiler è Mara Venier. E in questa edizione c'era ancora la queen Alessia Marcuz… - infoitcultura : Domenica In, il dramma di Francesco Nuti mette in difficoltà Mara Venier: “Aiutatemi” - of_eyeliner : @CViaggiatrice @maria_mel01 Non mi è chiaro che lui dica che si frequentino da due mesi, ma da Mara Venier lei non… -