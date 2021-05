Mancini resta Ct della Nazionale italiana fino al 2026 (Di martedì 18 maggio 2021) . In attesa dell’amichevole contro il San Marino, la Figc sceglie di continuare l’avventura azzurra con l’attuale Commissario tecnico Contratto fino a giugno 2026, firmato dunque il contratto con cui Mancini resta Ct della Nazionale per altri 5 anni; una scelta quindi che premia i grandi e L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il 2021 per gli Azzurri tra Europei e Uefa Nation League Polonia Italia in campo per conquistare i tre punti La Serie Tv sulla Nazionale, ecco “Sogno Azzurro” I Mondiali azzurri iniziano da Parma contro l’Irlanda del Nord Nazionale femminile in amichevole a Coverciano Sì al pubblico a Euro 2020, governo italiano disponibile Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 maggio 2021) . In attesa dell’amichevole contro il San Marino, la Figc sceglie di continuare l’avventura azzurra con l’attuale Commissario tecnico Contrattoa giugno, firmato dunque il contratto con cuiCtper altri 5 anni; una scelta quindi che premia i grandi e L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il 2021 per gli Azzurri tra Europei e Uefa Nation League Polonia Italia in campo per conquistare i tre punti La Serie Tv sulla, ecco “Sogno Azzurro” I Mondiali azzurri iniziano da Parma contro l’Irlanda del Nordfemminile in amichevole a Coverciano Sì al pubblico a Euro 2020, governo italiano disponibile

