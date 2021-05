Manchester City, che gesto di Mansour: pagherà la trasferta ai tifosi per la finale di Champions (Di martedì 18 maggio 2021) Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Manchester City ha annunciato che lo sceicco Mansour, proprietario del club, pagherà le spese di trasferimento di tutti i tifosi che andranno ad Oporto a vedere la finale di Champions League contro il Chelsea. Questo gesto, dovuto per agevolare i propri tifosi sulle spese di viaggio dopo una pandemia che renderebbe difficile la partenza per molti, è stato voluto da Monsour che ha dichiarato: “Pep e la squadra hanno vissuto una stagione così straordinaria e il raggiungimento della finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ilha annunciato che lo sceicco, proprietario del club,le spese di trasferimento di tutti iche andranno ad Oporto a vedere ladiLeague contro il Chelsea. Questo, dovuto per agevolare i proprisulle spese di viaggio dopo una pandemia che renderebbe difficile la partenza per molti, è stato voluto da Monsour che ha dichiarato: “Pep e la squadra hanno vissuto una stagione così straordinaria e il raggiungimento delladiLeague dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero ...

