Malta promuove il diving per un’estate Covidfree: 5 posti perfetti per fare diving con buono di 100 euro per i subacquei e gli organizzatori sportivi (Di martedì 18 maggio 2021) Mare cristallino, tantissime grotte da esplorare e un’incredibile varietà di specie marine. Le grotte, le barriere coralline e i relitti di Malta sono raggiungibili sia dalla riva che in barca da subacquei principianti, avanzati e tecnici. 5 posti perfetti per fare diving a Malta e Gozo: 1. Il Blue Hole Uno dei siti di immersione più popolari di Malta è il Blue Hole. L’immersione inizia in una piscina a 12 metri di profondità che conduce a una finestra sulle acque cristalline dell’oceano dove si possono ammirare: il polpo, l’aragosta, i pesci pappagallo arancio e argento brillanti. 2. La statua della Madonna e l’arco di ?irkewwa ?irkewwa è un porto situato nella parte nord-occidentale di Malta. In questa località vi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Mare cristallino, tantissime grotte da esplorare e un’incredibile varietà di specie marine. Le grotte, le barriere coralline e i relitti disono raggiungibili sia dalla riva che in barca daprincipianti, avanzati e tecnici. 5pere Gozo: 1. Il Blue Hole Uno dei siti di immersione più popolari diè il Blue Hole. L’immersione inizia in una piscina a 12 metri di profondità che conduce a una finestra sulle acque cristalline dell’oceano dove si possono ammirare: il polpo, l’aragosta, i pesci pappagallo arancio e argento brillanti. 2. La statua della Madonna e l’arco di ?irkewwa ?irkewwa è un porto situato nella parte nord-occidentale di. In questa località vi ...

Advertising

CorriereCitta : Malta promuove il diving per un’estate Covidfree: 5 posti perfetti per fare diving con buono di 100 euro per i suba… - PressGiochi : Malta: MGA promuove la vaccinazione degli operatori del gioco legale: -