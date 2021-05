MALGIOGLIO: I MANESKIN? CI SARÀ DA COMBATTERE MOLTO. SPIAZZERANNO IL PUBBLICO EUROPEO (Di martedì 18 maggio 2021) Questa sera e giovedì, dalle 20.45 su Rai4, le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2021. L’Italia sale sul palco sabato, questa volta su Rai1, nella finale dell’Esc. A rappresentarci ci sono i MANESKIN. A commentare la serata, Gabriele Corsi e Cristiano MALGIOGLIO. Cristiano, pronto a commentare l’Eurovision Song Contest? Ho ascoltato le canzoni e devo dire che sono pazzesche, mamma mia che meraviglia! Forse sono le più belle tra quelle degli Eurovision degli ultimi anni. Cosa la appassiona di questa manifestazione? Queste voci potenti, particolari, arrangiamenti che sono dei boati. Molti brani hanno arrangiamenti stile arabic music. C’è MOLTO ritmo, ci sono voci che sono un incanto. Dall’Italia arrivano i Måneskin… Tifo naturalmente per loro, nessuno si aspetta dal nostro Paese un gruppo così trasgressivo, particolare, rock. Noi ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021) Questa sera e giovedì, dalle 20.45 su Rai4, le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2021. L’Italia sale sul palco sabato, questa volta su Rai1, nella finale dell’Esc. A rappresentarci ci sono i. A commentare la serata, Gabriele Corsi e Cristiano. Cristiano, pronto a commentare l’Eurovision Song Contest? Ho ascoltato le canzoni e devo dire che sono pazzesche, mamma mia che meraviglia! Forse sono le più belle tra quelle degli Eurovision degli ultimi anni. Cosa la appassiona di questa manifestazione? Queste voci potenti, particolari, arrangiamenti che sono dei boati. Molti brani hanno arrangiamenti stile arabic music. C’èritmo, ci sono voci che sono un incanto. Dall’Italia arrivano i Måneskin… Tifo naturalmente per loro, nessuno si aspetta dal nostro Paese un gruppo così trasgressivo, particolare, rock. Noi ...

