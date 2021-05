(Di martedì 18 maggio 2021) Il5 Stelle dovrebbe fare “una scelta nel campo progressista più netta e più chiara”. A dirlo è l’eurodeputato del Pd Pierfrancesco, esponente dell’ala sinistra del partito, a margine della sessione plenaria a Bruxelles. Gli eurodeputati del Partito democratico e quelli del M5S dialogano in vista di un possibile approdo degli eurodeputati dei

delluccimarco1 : M5s-Pd, Majorino: 'Alleanza necessaria, ma il Movimento faccia chiarezza' -

Anche l'eurodeputato Pierfrancescoè intervenuto nel corso del webinar e ha sottolineato la necessità di cambiamenti, che devono avvenire nell'ambito di 'un'di soggetti, con profit, ...L'unico a commentare è il parlamentare a Bruxelles Pierfrancescoche su Twitter scrive ' ... è proprio Durigon a suggellare l'con la Lega di Matteo Salvini. È lui che corre in ...Majorino ha sottolineato la situazione odierna con i Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme le sue parole. Periodico Daily - Politica ...A dirlo è l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino, a Bruxelles a margine della plenaria. E le ultime settimane, con le difficoltà in diverse importanti città a trovare candidature comuni in vista ...