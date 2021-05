“Ma che fai?!”. Paolo Bonolis, strano siparietto in tv con (la ex) Laura Freddi: “Qui c’è mia moglie…” (Di martedì 18 maggio 2021) Avanti un altro, occhio all’ex. Un po’ come il gol dell’ex in un derby, anche in televisione quando si ha a che fare con una ex, fidanzata in questo caso, non si sa mai cosa può succedere. Basta vedere il siparietto avvenuto tra Laura Freddi e Paolo Bonolis. I due vip, come in molti sanno, hanno avuto una lunga storia d’amore. Erano gli anni ’90, lei ventenne alle prime esperienze nel mondo dello spettacolo, lui trentenne reduce dal fallimento del matrimonio con Diane Zoeller. Paolo e Laura si piacciono, scocca la scintilla e la relazione dura tre anni. Poi ognuno per la sua strada. Ma si sa, quando si frequentano gli stessi ambienti è inevitabile incontrarsi di nuovo. La rottura è rimasta un mistero per molti, fin quando la showgirl ha spiegato: “Volevo essere la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Avanti un altro, occhio all’ex. Un po’ come il gol dell’ex in un derby, anche in televisione quando si ha a che fare con una ex, fidanzata in questo caso, non si sa mai cosa può succedere. Basta vedere ilavvenuto tra. I due vip, come in molti sanno, hanno avuto una lunga storia d’amore. Erano gli anni ’90, lei ventenne alle prime esperienze nel mondo dello spettacolo, lui trentenne reduce dal fallimento del matrimonio con Diane Zoeller.si piacciono, scocca la scintilla e la relazione dura tre anni. Poi ognuno per la sua strada. Ma si sa, quando si frequentano gli stessi ambienti è inevitabile incontrarsi di nuovo. La rottura è rimasta un mistero per molti, fin quando la showgirl ha spiegato: “Volevo essere la ...

