M5S “Rousseau non consegna i dati degli iscritti, inaccettabile” (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è successo un fatto gravissimo. Il Movimento 5 Stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità a legge, all’Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dei dati, di restituire al M5S i dati relativi agli iscritti del Movimento, diffidandola dal continuare ad utilizzarli, indicando il termine di 5 giorni per organizzarsi e provvedere alla restituzione. Oggi, decorso tale termine e previa ulteriore comunicazione di conferma, i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell’associazione Rousseau per ricevere i dati in consegna”. Lo scrive su Facebook il MoVimento 5 Stelle.“Purtroppo, l’Associazione Rousseau, non ha provveduto alla consegna e ciò è oggettivamente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è successo un fatto gravissimo. Il Movimento 5 Stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità a legge, all’Associazione, responsabile del trattamento dei, di restituire al M5S irelativi aglidel Movimento, diffidandola dal continuare ad utilizzarli, indicando il termine di 5 giorni per organizzarsi e provvedere alla restituzione. Oggi, decorso tale termine e previa ulteriore comunicazione di conferma, i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell’associazioneper ricevere iin”. Lo scrive su Facebook il MoVimento 5 Stelle.“Purtroppo, l’Associazione, non ha provveduto allae ciò è oggettivamente ...

