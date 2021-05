M5s | Rousseau macchia la nobile storia del Movimento

(Di martedì 18 maggio 2021) "La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un'ondata di messaggi di iscritti che ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate e, dall'altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal5 stelle e di impedire che i propri dati vengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione". Segui su affaritaliani.it

Così l'eurodeputato Dino Giarrusso commenta l'ennesima uscita anti -di. ''L'Italia - continua - ha bisogno di risposte per uscire bene dalla pandemia e ripartire, tutti noi a partire ...Da battaglia legale, tutto un muoversi secondo i ritmi delle carte bollate, quella trae associaziones'è trasformata in una contesa molto concreta, fisica a dire il vero. Come ha raccontato lo stesso Movimento cinque stelle con un post sui social, ' oggi è successo un ...La nota del Movimento: "L'Associazione cerca di ostacolare la possibilità per gli iscritti di esercitare i propri diritti. Grave ostruzionismo" ...ROMA, 18 MAG - "Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 GDPR) e richiedere il trasferimento ad altro Titolare, tra cui ad esempio Associazione Rousseau". Lo scriv ...