M5S | Rousseau | ' da Crimi forzatura inaccettabile | contro regole e iscritti' 3

(Adnkronos) - "L'operazione che gli asseriti rappresentanti del Movimento 5 stelle - vogliono porre in essere - attacca ancora l'associazione Rousseau - è un vero e proprio atto di forza che non tiene conto della volontà degli iscritti ai quali non viene chiesta alcuna autorizzazione e dai quali non si dice chi sia il destinatario dei dati, né quali saranno le politiche di gestione di tali dati. Inoltre, l'operazione nella modalità in cui viene richiesta, ossia chiedendo di consegnare i dati e non di trasferirli ad un'altra piattaforma già attiva, significherebbe chiudere i dati in un cassetto comportando una grave interruzione dei diritti degli interessati in ambito privacy (quali il diritto di accesso, alla rettifica, alla cancellazione e ogni altro diritto stabilito dalla legge) e questo impedirebbe l'esercizio dell'attività associativa, che deve ...

