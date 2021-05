M5s: ‘Oggi i nostri legali sono stati nella sede di Rousseau, ma l’associazione ha negato i dati. Un privato non può bloccare una forza politica’ (Di martedì 18 maggio 2021) Scaduto l’ultimatum di Vito Crimi che solo cinque giorni fa aveva chiesto all’associazione Rousseau di consegnare i dati degli iscritti M5s, oggi i legali del Movimento si sono presentati nella sede di Milano dell’associazione per chiedere la consegna dell’elenco. Richiesta che è stata respinta, secondo quanto riferito dallo stesso Movimento. “Oggi è successo un fatto gravissimo”, si legge in un post pubblicato in serata su Facebook. “Il Movimento 5 stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità alla legge, all’associazione Rousseau, responsabile del trattamento dei dati, di restituire al M5s i dati relativi agli iscritti del Movimento, diffidandola dal continuare ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Scaduto l’ultimatum di Vito Crimi che solo cinque giorni fa aveva chiesto aldi consegnare idegli iscritti M5s, oggi idel Movimento sipresentatidi Milano delper chiedere la consegna dell’elenco. Richiesta che è stata respinta, secondo quanto riferito dallo stesso Movimento. “Oggi è successo un fatto gravissimo”, si legge in un post pubblicato in serata su Facebook. “Il Movimento 5 stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità alla legge, al, responsabile del trattamento dei, di restituire al M5s irelativi agli iscritti del Movimento, diffidandola dal continuare ad ...

Advertising

M5S_Europa : La Giornata internazionale contro l'#omofobia, la #bifobia e la #transfobia ci ricorda l'urgenza di difendere… - you_trend : ?? Ecco l'andamento della #Supermedia YouTrend/Agi dal 4 marzo 2018 a oggi: come si vede, si è avuto un progressivo… - AzzolinaLucia : Concorsi nella Pa per merito e aperti ai giovani. Era la richiesta del #M5S ed è diventata realtà con la modifica a… - messina_oggi : M5S “Rousseau non consegna i dati degli iscritti, inaccettabile”ROMA (ITALPRESS) - 'Oggi è successo un fatto gravis… - Ristaid1 : RT @lucianoghelfi: L’Associazione #Rousseau si è rifiutata oggi di consegnare gli elenchi degli iscritti ai rappresentanti #M5S, che ora m… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s ‘Oggi Benevento, Perifano all'investitura: «Alternativa» senza M5S e Iv ilmattino.it