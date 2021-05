M5s: Di Battista, 'con Conte ho un buon rapporto, gli riconosco grande valore' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Con Conte ho un buon rapporto. E' evidente che siamo diversi, io più netto, lui più moderato. Gli riconosco grande valore e dignità politica di alcune scelte, come quelle sui ristori, che non vedo nel governo dei migliori". Lo ha detto Alessandro Di Battista a CartaBianca. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Conho un. E' evidente che siamo diversi, io più netto, lui più moderato. Glie dignità politica di alcune scelte, come quelle sui ristori, che non vedo nel governo dei migliori". Lo ha detto Alessandro Dia CartaBianca.

