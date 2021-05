Lutto nel mondo della musica: scompare il grande aritsta catanese (Di martedì 18 maggio 2021) Ha abbracciato diverse semantiche della musica leggera, dal rock alla canzone d’autore. L’Italia piange il suo “Maestro”. Tra i cantautori più innovativi della musica italiana verrà ricordato anche lui, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021) Ha abbracciato diverse semanticheleggera, dal rock alla canzone d’autore. L’Italia piange il suo “Maestro”. Tra i cantautori più innovativiitaliana verrà ricordato anche lui, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

tg2rai : #UltimOra, lutto nel mondo della #musica: è morto #FrancoBattiato. Il cantautore, compositore, musicista siciliano… - crudarealt1 : RT @ALFO100897: Franco Battiato è morto. Il mondo della musica in lutto. - RadioVoceVicina : Catania, È morto Franco Battiato, dalla “Sua” Sicilia all’Italia: è lutto nel mondo della musica per il Maestro - linda_villanti : Lutto nel mondo della musica, è morto Franco Battiato | - claudiopanarel7 : Ogni tanto apprendiamo di un lutto nel mondo di quell'arte canora che spesso non si ritrova più tra le giovani leve… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel E' morto Franco Battiato: la musica in lutto Lutto nel mondo della musica: è morto Franco Battiato. Il cantautore siciliano si è spento nella sua abitazione di Milo, nel Catanese. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. red

