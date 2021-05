L' Ue cerca di uscire dall' irrilevanza su Gaza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) I ministri degli Esteri dell'Unione europea oggi cercheranno di trovare un posto per loro nella nuova escalation del conflitto israelo-palestinese innescata dal lancio di missili da parte di Hamas contro Israele. L'Alto rappresentante, Josep Borrell, ha convocato i capi delle diplomazie dei 27 a un incontro straordinario perre di coordinare le loro posizioni, nel momento in cui l'Ue pena non solo a farsi sentire, ma ad avere una linea sul Medio Oriente. Al di là degli appelli alla de-escalation e alla moderazione, la realtà è che le divisioni tra gli stati membri e il disimpegno europeoa regione rendono l'Ue un non-attore. La realtà è che l'Ue si è fatta sorprendere dagli accordi di Abramo promossi'Amministrazione Trump e, in segreto, sperava che potessero archiviare il conflitto israelo-palestinese. La realtà è che ...