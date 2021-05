Luana | il macchinario gemello non ha la fotocellula che avrebbe salvato la giovane operaia

(Di martedì 18 maggio 2021) Nuovi ‘inquietanti’ indizi sulla morte diD’Orazio, la giovanissimadi una fabbrica tessile vicino Prati risucchiata da un orditoio, che le ha stritolato il torace. Indizi che confermerebbero falle nel sistema di sicurezza. Che, è il sospetto della Procura, sarebbe stato manomesso per accelerare la produzione., perizia choc: assente ladi sicurezza Non ci sarebbe stata ladi sicurezza necessaria a far fermare il funzionamento del. In caso di situazioni di pericolo per chi ci lavora. Il drammatico dettaglio è emerso dalla perizia eseguita sull’orditoioa quello in cui ha perso la vita ladonna. Madre di un bambino di 5 anni e mezzo. LEGGI ANCHE Il dramma di ...

... schiacciata dal rullo di unin una azienda tessile, ha riportato nelle cronache e ... amici, colleghi e familiari stavano piangendo disperati per la morte della giovane, due giorni ...Alla fine di questa settimana, o al più tardi all'inizio della prossima i periti ispezioneranno ildell'Ordituradi Oste in cui è rimasta schiacciataD'Orazio, la 22enne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 3 maggio. La perizia dell'ingegnere Carlo Gini, ...PRATO. Non ci sarebbe stata la fotocellula di sicurezza necessaria a far fermare il funzionamento del macchinario in caso di situazioni di pericolo per chi ci lavorava: questo il dettaglio che è emers ...Nuovo particolare dopo la perizia: non c’era il dispositivo di sicurezza sul macchinario simile a quello che ha ucciso Luana D’Orazio ...