Lotta, Europei Under 23: Simone Piroddu vince la medaglia di bronzo nei 57 kg! Eliminati Diana e Finizio

La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Under 23 di Lotta va in archivio a Skopje con la prima medaglia dell'Italia, che si sblocca grazie allo splendido terzo posto di Simone Piroddu nella categoria -57 kg dello stile libero. Il giovanissimo sardo, appena diciottenne, si è aggiudicato la finale per il bronzo con il turco Hafiz Can Hasdemir al termine di un incontro estremamente nervoso. Piroddu si è imposto ai punti per 4-1 salendo sul podio al suo primo Campionato d'Europa nella categoria Under 23, dopo essersi laureato campione continentale tra i cadetti nel 2019. Niente da fare invece nei 79 kg per Salvatore Diana, sconfitto per manifesta superiorità tecnica dall'ucraino Valentyn Babii nella finale per ...

