Loredana Bertè, il saluto a Franco Battiato: “Sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre” (Di martedì 18 maggio 2021) Anche Loredana Bertè ha dedicato un pensiero a Franco Battiato, scomparso all’età di 76 anni Si è spento all’età di 76 anni Franco Battiato, uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano. Portato via da un brutto male, Sono stati tantissimi i colleghi che hanno condiviso un pensiero per ricordarlo; tra questi, anche Loredana Bertè che ha omaggiato il maestro con un aneddoto: “Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e Sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Ancheha dedicato un pensiero a, scomparso all’età di 76 anni Si è spento all’età di 76 anni, uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano. Portato via da un brutto male,stati tantissimi i colleghi che hanno condiviso un pensiero per ricordarlo; tra questi, ancheche ha omaggiato il maestro con un aneddoto: “Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia echedi me lacon te: le mie tette sul volo per ...

chetempochefa : 'Piccolo uomo non mandarmi via...' Nel giorno dell’anniversario della morte di #MiaMartini, rivediamo il tributo c… - RADIOEFFEITALIA : Loredana Berte' - Sei Bellissima - FQMagazineit : Franco Battiato, Loredana Berté: “Quella volta che gli ho fatto vedere le tette”. Poi l’addio: “Ricordo la tua iron… - pleopizzi : RT @fanpage: Loredana Bertè saluta Franco #Battiato con un ricordo 'particolare' - andreastoolbox : Loredana Bertè saluta Franco Battiato: So che ti ricorderai delle mie tette sul volo per Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè 'Abbiamo perduto il Maestro': le reazioni dei musicisti alla morte di Battiato Loredana Bertè ricorda tra le altre cose un viaggio aereo in cui si era alzata la maglia per mostrare a Battiato il seno, un aneddoto che il musicista aveva raccontato in un'intervista: "Hai ...

Paolo Simoni, disponibile il video de L'anima vuole con Roberto Vecchioni Come autore scrive Lettera interpretato da Gianni Morandi e Davvero per Loredana Bertè . Nel 2018 viene pubblicato il suo primo libro Un pesce rosso, due lesbiche e un camper (Compagnia Editoriale ...

12 Maggio 1995 muore Mia Martini:storia di una voce spezzata TeleradioNews ricorda tra le altre cose un viaggio aereo in cui si era alzata la maglia per mostrare a Battiato il seno, un aneddoto che il musicista aveva raccontato in un'intervista: "Hai ...Come autore scrive Lettera interpretato da Gianni Morandi e Davvero per. Nel 2018 viene pubblicato il suo primo libro Un pesce rosso, due lesbiche e un camper (Compagnia Editoriale ...