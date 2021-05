L’Oms, tra politica e amare verità (Di martedì 18 maggio 2021) È uscito nei giorni scorsi un libro decisamente interessante: “Il pesce piccolo, una storia di virus e di segreti”, edito da Feltrinelli e scritto da Francesco Zambon, veneziano, già funzionario per 13 anni della Organizzazione Mondiale della Sanità fino alle sue (imposte) dimissioni dalL’Oms nel marzo di quest’anno. Una denuncia serrata – ed oggetto di indagine da parte di diverse Procure, che ci si augura vadano fino in fondo – da una parte sui clamorosi “buchi” della sanità italiana soprattutto per quanto riguarda i piani di contrasto alle pandemie (il piano nazionale sembra fosse fermo al 2006) ma soprattutto apre una nuova luce – decisamente inquietante – sulL’Oms, che da organismo Onu per aiutare la salute di tutti si è trasformato in un carrozzone politico che porta delle pesantissime responsabilità per la pandemia di Covid che sta squassando il ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) È uscito nei giorni scorsi un libro decisamente interessante: “Il pesce piccolo, una storia di virus e di segreti”, edito da Feltrinelli e scritto da Francesco Zambon, veneziano, già funzionario per 13 anni della Organizzazione Mondiale della Sanità fino alle sue (imposte) dimissioni dalnel marzo di quest’anno. Una denuncia serrata – ed oggetto di indagine da parte di diverse Procure, che ci si augura vadano fino in fondo – da una parte sui clamorosi “buchi” della sanità italiana soprattutto per quanto riguarda i piani di contrasto alle pandemie (il piano nazionale sembra fosse fermo al 2006) ma soprattutto apre una nuova luce – decisamente inquietante – sul, che da organismo Onu per aiutare la salute di tutti si è trasformato in un carrozzone politico che porta delle pesantissime responsabilità per la pandemia di Covid che sta squassando il ...

