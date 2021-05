L'Oms lancia l'allarme: lavorare troppo può provocare la morte per ictus (Di martedì 18 maggio 2021) lavorare troppo, per più di 55 ore a settimana, può aumentare esponenzialmente il rischio di morte per ictus e malattie cardiache. Tanto che solo in un anno, sono stati 745.000 decessi per questo ... Leggi su globalist (Di martedì 18 maggio 2021), per più di 55 ore a settimana, può aumentare esponenzialmente il rischio dipere malattie cardiache. Tanto che solo in un anno, sono stati 745.000 decessi per questo ...

