Logistica | rinnovato il contratto collettivo per 1 milione di lavoratori del settore Previsto un aumento di 104 euro al mese

(Di martedì 18 maggio 2021) E’ stato finalmenteilnazionale dellascaduto a fine 2019. Coinvolti 1tra corrieri e autotrasportatori. Per la prima volta dopo 15 anni, a firmare l’intesa con i sindacati sono state tutte e 24 le associazioni datoriali del. Le sigle di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti spiegano che “l’intesa raggiunta prevede uneconomico, coerente con le richieste condivise dalle delegazioni sindacali, di 104“. L’mensile è diviso in 100di retribuzione (90 di incremento tabellare e 10 di Edr – elemento distinto della retribuzione, che contribuisce alla retribuzione base), da riconoscere in cinque tranche, fino alla scadenza del ...

...Cisl e Uilt Uil) Nella busta paga dei lavoratori che sono occupati nella filiera della, ... Il contratto, scaduto a fine 2019, vienefino al 31 marzo del 2024, per una durata di 4 ...... rilevando una lunga serie di carenze per i locali, i posti di lavoro, la sistemazione... Perciò abbiamol'avviso, pubblicato già nel gennaio scorso, per sollecitare manifestazioni ...(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – “Siglato oggi l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Ne danno notizia le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e ...(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – E’ stato sottoscritto oggi l’accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione che era scaduto il 31 dicembre 2019.