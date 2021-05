Lo Zoo di Napoli primo in Italia ad entrare nella global coalition #UnitedforBiodiversity

(Di martedì 18 maggio 2021) Un grande progetto, che lo Zoo diha accolto e con orgoglio annuncia, comeZoono ad aver aderito alla, e che in vista della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, assume un significato ancora più profondo, infatti grazie alla collaborazione con la Commissione Europea, il giardino zoologico fa ora parte di una rete di oltre 250 istituzioni di 51 paesi, come quinta realtàna (insieme all’Orto Botanico di Roma, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, all’Acquario di Genova e all’Orto e Museo Botanico di Pisa) per creare una voce unica a sostegno della biodiversità. Laè stata lanciata in ...

