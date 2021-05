Lo smartphone con la fotocamera più grande al mondo (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto: Sharp)Come noto a tutti gli appassionati di fotografia, il valore più importante in un sensore non è tanto quello della risoluzione quanto quello della dimensione. Per questo motivo uno smartphone da 108 megapixel non scatta certo meglio di una reflex full frame da 45 megapixel. Per questo motivo c’è davvero molto interesse attorno al nuovo Sharp Aquos R6 che per la prima volta porta a un pollice la dimensione del sensore su uno smartphone moderno. In più, è impreziosito dalla collaborazione con Leica e da un display oled di altissima qualità. Presentato in Giappone – e per il momento destinato solo al mercato locale – Sharp Aquos R6 va persino oltre il precedente record di 1/1,12 pollici del recente flagship Xiaomi M11 Ultra puntando dritto alla cifra tonda. C’è da ricordare che già una volta si era visto un cellulare con sensore da un pollice, ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto: Sharp)Come noto a tutti gli appassionati di fotografia, il valore più importante in un sensore non è tanto quello della risoluzione quanto quello della dimensione. Per questo motivo unoda 108 megapixel non scatta certo meglio di una reflex full frame da 45 megapixel. Per questo motivo c’è davvero molto interesse attorno al nuovo Sharp Aquos R6 che per la prima volta porta a un pollice la dimensione del sensore su unomoderno. In più, è impreziosito dalla collaborazione con Leica e da un display oled di altissima qualità. Presentato in Giappone – e per il momento destinato solo al mercato locale – Sharp Aquos R6 va persino oltre il precedente record di 1/1,12 pollici del recente flagship Xiaomi M11 Ultra puntando dritto alla cifra tonda. C’è da ricordare che già una volta si era visto un cellulare con sensore da un pollice, ...

