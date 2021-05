Lo shampoo solido è il nuovo trend in fatto di capelli (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi è possibile detergere i capelli con una saponetta riutilizzabile, in pieno rispetto dell'ambiente. Sì perché lo shampoo solido è il nuovo trend del momento. Un prodotto “nudo”, ovvero privo di packaging, avvolto giusto in un foglio di carta, generalmente riciclata e riciclabile, durante l'acquisto. La sua formula è naturale al 94% (o più) e concentrata, in piena linea con i dettami della Waterless Beauty - ovvero la tendenza clean di creare formulazioni prive di acqua - e, come un maxi flacone di shampoo standard - ma più pratico perché piccolo e compatto - si può utilizzare per tanti, tantissimi lavaggi, oltre 15 in più rispetto al tubetto classico. La sua formulazione è iper concentrata, e per questo bisogna usarne davvero poco. Al suo interno, infatti, vengono usati dei ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi è possibile detergere icon una saponetta riutilizzabile, in pieno rispetto dell'ambiente. Sì perché loè ildel momento. Un prodotto “nudo”, ovvero privo di packaging, avvolto giusto in un foglio di carta, generalmente riciclata e riciclabile, durante l'acquisto. La sua formula è naturale al 94% (o più) e concentrata, in piena linea con i dettami della Waterless Beauty - ovvero la tendenza clean di creare formulazioni prive di acqua - e, come un maxi flacone distandard - ma più pratico perché piccolo e compatto - si può utilizzare per tanti, tantissimi lavaggi, oltre 15 in più rispetto al tubetto classico. La sua formulazione è iper concentrata, e per questo bisogna usarne davvero poco. Al suo interno, infatti, vengono usati dei ...

_starl3ss : io così perché oggi provo lo shampoo solido, se mi fate normale. - ificouldlh : @moonvliqht i miei sono grassi e infatti uso sempre lo shampoo apposta, ma ultimamente sono peggio che mai e voglio… - icarusdrunk : Ho comprato dello shampoo solido per la prima volta, vediamo come va oggi ???????????? - sun_summonerr : Comunque ho usato lo shampoo solido della Garnier per circa 3 settimane e posso dire che mi sono trovata abbastanza… - DrGregHouse73 : Il nuovo shampoo solido... Minchia, hanno inventato la saponetta! -