Liverpool, Klopp: «Arrivare in Champions sarebbe uno dei miei più grandi successi della mia vita» (Di martedì 18 maggio 2021) Jurgen Klopp non molla la presa e vuole conquistare la qualificazione in Champions League con il Liverpool Il gol di Alisson nei minuti di recupero con il WBA ha tenuto in vita il Liverpool nella corsa alla prossima Champions League. Traguardo che per Jurgen Klopp sarebbe un sogno, come ha dichiarato lo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sports. «Entrare in Champions League la prossima stagione sarebbe assolutamente incredibile. Raggiungere questo obiettivo sarebbe uno dei più grandi successi della mia vita. So come suona, ma è vero. Se qualcuno avesse intenzione di scrivere un libro su qualsiasi stagione calcistica e volesse ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Jurgennon molla la presa e vuole conquistare la qualificazione inLeague con ilIl gol di Alisson nei minuti di recupero con il WBA ha tenuto inilnella corsa alla prossimaLeague. Traguardo che per Jurgenun sogno, come ha dichiarato lo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sports. «Entrare inLeague la prossima stagioneassolutamente incredibile. Raggiungere questo obiettivouno dei piùmia. So come suona, ma è vero. Se qualcuno avesse intenzione di scrivere un libro su qualsiasi stagione calcistica e volesse ...

