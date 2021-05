LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: match cancellato per oggi causa pioggia, si giocherà domani (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 cancellato definitivamente, per oggi, il match tra Sinner e Karatsev, che si giocherà dunque interamente domani. 18:50 Si attendono novità da Lione. 18:23 Ulteriori 15 minuti, si parte (in teoria) non prima delle 18:45. Intanto è già uscito il programma di domani, con Lorenzo Musetti che debutta alle 10:30 contro Sebastian Korda; se dovesse arrivare, come è probabile, il rinvio a domani, allora resta da capire dove sarà inserito questo incontro. 17:45 Altro ritardo: 18:30. L’impressione, però, date le previsioni nefaset, è che per oggi il tennis a Lione sia finito. 17:36 Sicuramente non si parte prima ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:12definitivamente, per, iltra, che sidunque interamente. 18:50 Si attendono novità da. 18:23 Ulteriori 15 minuti, si parte (in teoria) non prima delle 18:45. Intanto è già uscito il programma di, con Lorenzo Musetti che debutta alle 10:30 contro Sebastian Korda; se dovesse arrivare, come è probabile, il rinvio a, allora resta da capire dove sarà inserito questo incontro. 17:45 Altro ritardo: 18:30. L’impressione, però, date le previsioni nefaset, è che peril tennis asia finito. 17:36 Sicuramente non si parte prima ...

