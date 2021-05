LIVE – Nuoto, Europei Budapest 2021: batterie e finali martedì 18 maggio (DIRETTA) (Di martedì 18 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della seconda giornata del Nuoto in vasca agli Europei di Budapest 2021. L’Italia torna in acqua e proverà ad incrementare il bottino di medaglie con Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi soprattutto. In vasca ci saranno anche Gregorio Paltrinieri, reduce dai tre ori in acque libere, e le tre raniste Carraro, Castiglioni e Pilato. L’appuntamento è per le ore 10.00 di martedì 18 maggio con le batterie, mentre dalle 18.00 toccherà a semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ladella seconda giornata delin vasca aglidi. L’Italia torna in acqua e proverà ad incrementare il bottino di medaglie con Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi soprattutto. In vasca ci saranno anche Gregorio Paltrinieri, reduce dai tre ori in acque libere, e le tre raniste Carraro, Castiglioni e Pilato. L’appuntamento è per le ore 10.00 di18con le, mentre dalle 18.00 toccherà a semi. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA ...

