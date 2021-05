LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella regina d’Europa! Trionfo negli 800. Quinto posto amaro per Martinenghi (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22: L’Italia scende dal podio dopo tre edizioni: Di Liddo è quinta a 58?05, Bianchi è ottava a 58?40 18.21: Incredibile pari merito! Vincono la greca Ntountounaki e la francese Wattel con 57?37, terzo posto per la favorita svedese Hansson in 57?56 18.21: Surkova, Hansson, Shkurdai ai 50 18.20: Al via nella finale dei 100 farfalla Shkurdai (Blr), Surkova (Rus), Chimrova (Rus), Hansson (Swe), Wattel (Fra), Ntountounaki (Gre), Di Liddo (Ita), Bianchi (Ita) 18.19: Settimo posto per Alessandro Pinzuti con 59?50 18.16: Peccato!!! Martinenghi crolla nel finale e perde il treno di Peaty e del podio. Vince Peaty con 57?66, secondo posto per l’olandese Kamminga in 58?10, terza piazza per il britannico Wilby in 58?58, solo Quinto ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22: L’Italia scende dal podio dopo tre edizioni: Di Liddo è quinta a 58?05, Bianchi è ottava a 58?40 18.21: Incredibile pari merito! Vincono la greca Ntountounaki e la francese Wattel con 57?37, terzoper la favorita svedese Hansson in 57?56 18.21: Surkova, Hansson, Shkurdai ai 50 18.20: Al via nella finale dei 100 farfalla Shkurdai (Blr), Surkova (Rus), Chimrova (Rus), Hansson (Swe), Wattel (Fra), Ntountounaki (Gre), Di Liddo (Ita), Bianchi (Ita) 18.19: Settimoper Alessandro Pinzuti con 59?50 18.16: Peccato!!!crolla nel finale e perde il treno di Peaty e del podio. Vince Peaty con 57?66, secondoper l’olandese Kamminga in 58?10, terza piazza per il britannico Wilby in 58?58, solo...

