LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella, Caramignoli e Martinenghi, assalto al podio! Finali dalle 18 (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53: Carraro e Castiglioni si preannunciano come protagoniste assolute nei 100 rana donne: partono in semifinale con i migliori due tempi delle batterie 17.51: Caccia al record italiano per Alessandro Miressi nelle semiFinali dei 100 stile libero. Punta alla finale anche Lorenzo Zazzeri 17.49: Ci saranno Ilaria Bianchi, alla quarta finale europea consecutiva e Elena Di Liddo, alla seconda finale al via dei 100 farfalla che hanno come favorita la svedese Hansson 17.47: Tanta Italia anche nella seconda finale di giornata che promette spettacolo: i 100 rana maschili con Martinenghi a caccia del podio che se la dovrà vedere con sua maestà Peaty, Kamminga e Shymanovich. Al via anche Alessandro Pinzuti, alla prima finale europea in carriera e in grande crescita 17.44: Negli 800 al ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53: Carraro e Castiglioni si preannunciano come protagoniste assolute nei 100 rana donne: partono in semifinale con i migliori due tempi delle batterie 17.51: Caccia al record italiano per Alessandro Miressi nelle semidei 100 stile libero. Punta alla finale anche Lorenzo Zazzeri 17.49: Ci saranno Ilaria Bianchi, alla quarta finale europea consecutiva e Elena Di Liddo, alla seconda finale al via dei 100 farfalla che hanno come favorita la svedese Hansson 17.47: Tanta Italia anche nella seconda finale di giornata che promette spettacolo: i 100 rana maschili cona caccia del podio che se la dovrà vedere con sua maestà Peaty, Kamminga e Shymanovich. Al via anche Alessandro Pinzuti, alla prima finale europea in carriera e in grande crescita 17.44: Negli 800 al ...

