LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri in ombra. “Sono stanco”. Alle 18.00 le finali (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto, FONDO, TUFFI E ARTISTICO IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO GREGARIO Paltrinieri: “Sono stanco, NELLE ACQUE LIBERE HO DATO TUTTO” STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL BENEDETTA PILATO: “AVEVO UN PO’ D’ANSIA. DIMOSTRERO’ DI MERITARE LE OLIMPIADI” 12.19: L’appuntamento è per questo pomeriggio Alle 18 con la seconda sessione di finali e semifinali. A più tardi e grazie per averci seguito 12.18: Tutti gli slot per finali e semifinali conquistati dagli azzurri nelle batterie di questa mattina. In copertina Arianna Castiglioni, un po’ di preoccupazione per Paltrinieri ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI, FONDO, TUFFI E ARTISTICO IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO GREGARIO: “, NELLE ACQUE LIBERE HO DATO TUTTO” STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL BENEDETTA PILATO: “AVEVO UN PO’ D’ANSIA. DIMOSTRERO’ DI MERITARE LE OLIMPIADI” 12.19: L’appuntamento è per questo pomeriggio18 con la seconda sessione die semi. A più tardi e grazie per averci seguito 12.18: Tutti gli slot pere semiconquistati dagli azzurri nelle batterie di questa mattina. In copertina Arianna Castiglioni, un po’ di preoccupazione per...

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Miressi ancora sotto i 48? nei 100 stile - #Nuoto #Europei #DIRETTA: #Miressi - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l'oro negli 800 sl. Attesa per Burdisso, Martinenghi e Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Delusione azzurra: quarto Detti, quinto De Tullio nei 400 stile - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bronzo per la 4x100 uomini con Miressi stratosferico. Martinenghi strabilia, d… -