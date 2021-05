LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Miressi ancora sotto i 48? nei 100 stile (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto, FONDO, TUFFI E ARTISTICO STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL 10.32: Pilato vince la quarta batteria con 1’06?34! Grande tempo ma assieme alla svedese Hansson, terzo posto per la svizzera Mamie 10.30: La svedese Fast piazza un 1’06?64, sbriciola il personale e ottiene un risultato incredibile. Tocca a Pilato che debutta in un Europeo in vasca lunga 10.27: La finlandese Kivitinta vince la seconda batteria dei 100 rana con 1’08?59 10.26: La svedese Thormhalm vince la prima batteria dei 100 rana in 1’08?92 10.23: Questi i semifinalisti nei 100 stile uomini: Kolesnikov, Miressi, Minakov, Barna, Popovici, Grousset, Nemeth, Mityukov, Szabo, Dean, Richards, Djakovic, Pijnenburg, Zazzeri, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI, FONDO, TUFFI E ARTISTICO STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL 10.32: Pilato vince la quarta batteria con 1’06?34! Grande tempo ma assieme alla svedese Hansson, terzo posto per la svizzera Mamie 10.30: La svedese Fast piazza un 1’06?64, sbriciola il personale e ottiene un risultato incredibile. Tocca a Pilato che debutta in un Europeo in vasca lunga 10.27: La finlandese Kivitinta vince la seconda batteria dei 100 rana con 1’08?59 10.26: La svedese Thormhalm vince la prima batteria dei 100 rana in 1’08?92 10.23: Questi i semifinalisti nei 100uomini: Kolesnikov,, Minakov, Barna, Popovici, Grousset, Nemeth, Mityukov, Szabo, Dean, Richards, Djakovic, Pijnenburg, Zazzeri, ...

