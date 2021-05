LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Castiglioni e Carraro stellari, Pilato out nei 100 rana. Miressi ancora sotto i 48? nei 100 stile (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto, FONDO, TUFFI E ARTISTICO STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL 10.43: Burdisso passa in 53?75 ai 100, primo 10.41: Il moldavo Sancov vince la prima batteria dei 200 farfalla uomini con 1’57?78. Ora Burdisso 10.39: Ci sono tre italiane ai primi quattro posti e resta fuori Benedetta Pilato. In semifinale Castiglioni, Carraro, Hansson, Fast, Chikunova, Vasey, Mamie, Renshaw, Efimova, McSherry, Vall Montero, Jefimova, Hullko, Schouten, Gorbenko. 10.37: ARIANNA Castiglioni!!! 1’05?98 e qualificazione per le semifinali con il personale!!! Fuori Benedetta Pilato, seconda McSharry con 1’06?97, terza Efimova con McSharry in 1’06?97 che basta per ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI, FONDO, TUFFI E ARTISTICO STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL 10.43: Burdisso passa in 53?75 ai 100, primo 10.41: Il moldavo Sancov vince la prima batteria dei 200 farfalla uomini con 1’57?78. Ora Burdisso 10.39: Ci sono tre italiane ai primi quattro posti e resta fuori Benedetta. In semifinale, Hansson, Fast, Chikunova, Vasey, Mamie, Renshaw, Efimova, McSherry, Vall Montero, Jefimova, Hullko, Schouten, Gorbenko. 10.37: ARIANNA!!! 1’05?98 e qualificazione per le semifinali con il personale!!! Fuori Benedetta, seconda McSharry con 1’06?97, terza Efimova con McSharry in 1’06?97 che basta per ...

