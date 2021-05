LIVE Juve Stabia-Palermo | la conferenza stampa di mister Filippi | segui la diretta su Mediagol it

(Di martedì 18 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Mercoledì 19 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio "Romeo Menti", la compagine rosanero affronterà gli uomini di Pasquale Padalino. Un risultato su tre a disposizione per Pelagotti e compagni, costretti a vincere in trasferta per passare il turno. Dito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo, che interverrà inalla vigilia del match valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C.latestuale su.it.eventoid=1065983

Advertising

juventusfc : ?? Siamo LIVE su @Twitch_Italy con Tutti Pazzi per la Juve ?? Con noi c'è @thetrueshade ?? ?? - juventusfc : Che partenza ???? #LazioJuve #Under19 è LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - WiAnselmo : LIVE #JuveStabia-#Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su - Mediagol : LIVE #JuveStabia-#Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juve

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.56 - Gianluca Vialli a margine della presentazione del libro ...Nel frattempo c'è un elemento sotto contratto con lache sta per trovare una nuova collocazione.L’allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro la Juve Stabia, valida per il secondo turno dei playoff. I rosa sono costretti a vincere se ...I tifosi della Curva Nord inferiore salutano i propri beniamini del Palermo al porto in partenza per Castellammare di Stabia dove affronteranno la Juve Stabia mercoledì alle 17:30, gara valida per il ...