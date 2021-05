LIVE – Dinamo Sassari-Venezia 23-14, gara-4 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo aver allungato la Serie, il Banco di Sardegna Sassari ospita nuovamente l’Umana Reyer Venezia in occasione di gara-4 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2020/2021. Con una prova di forza i sardi hanno annullato il primo match point e adesso hanno la chance di riportare la Serie in laguna per il confronto risolutivo. Martedì 18 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Venezia 23-14 13? -Tripla di Jerrels, parziale 8-0 dell’Umana: timeout Sassari 12? – Tripla di Daye, prima bomba a segno per Venezia: 23-11 11? – Via al ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo aver allungato la, il Banco di Sardegnaospita nuovamente l’Umana Reyerin occasione di-4 dei quarti di finale deidiA1. Con una prova di forza i sardi hanno annullato il primo match point e adesso hanno la chance di riportare lain laguna per il confronto risolutivo. Martedì 18 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LA23-14 13? -Tripla di Jerrels, parziale 8-0 dell’Umana: timeout12? – Tripla di Daye, prima bomba a segno per: 23-11 11? – Via al ...

Advertising

Eurosport_IT : Ancora aperta solo la serie fra Sassari e Venezia: la Dinamo forzerà a gara 5 o la Reyer chiuderà il discorso? ?? G… - infoitsport : LIVE – Dinamo Sassari-Venezia 72-56, gara-3 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Venezia 57-37 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Vene… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Venezia 46-26 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Vene… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Venezia 43-26 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Vene… -