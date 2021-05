L’Italia riapre: coprifuoco alle 23 da domani. E tornano le Regioni bianche (Di martedì 18 maggio 2021) Il nuovo giorno delle riaperture è mercoledì 19 maggio. Si parte con il coprifuoco che viene spostato alle 23, un’ora più tardi dell’attuale norma. Passerà a mezzanotte dal 7 giugno e dovrebbe essere del tutto eliminato dal 21 giugno. Nel nuovo decreto ci sono anche le date delle riaperture per le regioni in fascia gialla. In quelle in fascia bianca resteranno solo l’obbligo della mascherina e il distanziamento. Leggi su vanityfair (Di martedì 18 maggio 2021) Il nuovo giorno delle riaperture è mercoledì 19 maggio. Si parte con il coprifuoco che viene spostato alle 23, un’ora più tardi dell’attuale norma. Passerà a mezzanotte dal 7 giugno e dovrebbe essere del tutto eliminato dal 21 giugno. Nel nuovo decreto ci sono anche le date delle riaperture per le regioni in fascia gialla. In quelle in fascia bianca resteranno solo l’obbligo della mascherina e il distanziamento.

