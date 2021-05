L’Italia piange la scomparsa di Franco Battiato | ecco le sue dieci canzoni entrate nella storia video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 maggio 2021) “E guarirai da tutte le malattie: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ciao,”. Con questo tweet che cita le parole del brano La Cura, padre Antonio Spadaro direttore di Civiltà Cattolica è stato il primo a dare l’estremo saluto al cantautore siciliano, morto a Milo in provincia di Catania, dov’era nato il 23 marzo 1945. Il cantautore siciliano si era ritirato dalla scena pubblica dal 2019 per una grave malattia. Una condizione che lo aveva costretto a restare lontano dalle scene. “Quello che mi sento di dire è che stiamo assistendo mio fratello come merita”, dichiarò Michele, fratello di, oltre un anno fa, “è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”. Oggi la famiglia ha annunciato che “le esequie si terranno in forma strettamente privata. La famiglia ...