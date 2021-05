«L’Isola dei Famosi 2021» | l’inerzia di Andrea Cerioli che innervosisce Ilary e anche il pubblico

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Avevano ragione le nostre nonne quando dicevano che, una volta avuta la bicicletta, avremmo dovuto pedalare, anche perché non puoi arrivare in cima se prima non fatichi, così come non puoi non mettere in conto un pizzico di stress quando accetti di partecipare all’Isola dei Famosi anziché al Grande Fratello Vip. Il programma, dopotutto, va in onda da tempo immemore, e anche chi non è un vip ha capito che chi accetta di lanciarsi dall’elicottero soffrirà la fame, passerà la notte a grattarsi le braccia e le gambe per le punture dei mosquitos e farà il diavolo a quattro per addentare gli spaghetti afferrandoli con le mani come faceva Totò in quel capolavoro che è Miseria e Nobiltà. Tutto questo ad Andrea Cerioli deve essere evidentemente sfuggito, visto che sono settimane che fatica ad accettare la vita isolana ripetendo di essere stanco, provato, deperito, e di non avere neanche la forza di affrontare le prove fisiche che, se ci pensiamo, sono l’unica cosa che l’Isola propone per cercare di tenere i naufraghi attivi.