L' Inghilterra riapre almeno per ora A che punto stanno Francia | Germania e Spagna?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Pub aperti per gustare drink al chiuso, teatri e cinema rivivono, gli aeroporti si ripopolano. L’passa alla “fase 3” delle riaperture, ma la diffusione della variante indiana del Covid spaventa e il primo ministro Boris Johnson invita alla cautela: “Dobbiamo mantenere il virus sotto controllo”. Nel Paese, l’abolizione di molte restrizioni ha coinciso con un piccolo ma preoccupante aumento dei casi della mutazione, caratterizzata da maggiore contagiosità rispetto alla variante inglese, come spiegato dallo stesso Johnson in conferenza stampa lo scorso venerdì. Secondo i dati forniti dal governo, in località come Bolton e Blackburn, non distanti da Manchester, il numero di contagi sarebbe raddoppiato nelle ultime due settimane di aprile, e di nuovo raddoppiato nella prima settimana di maggio. La variante indiana, dunque, risulterebbe il 50% più contagiosa di ...