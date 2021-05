L’infinita marcia del femminismo (Di martedì 18 maggio 2021) Quarant’anni fa, tra il 17 e 18 maggio del 1981, milioni di italiani e italiane si recarono a votare scegliendo, in un referendum, di mantenere intatta la legge 194 sull’aborto. L’attivismo femminista, sorto per la rimozione degli ostacoli giuridici all’uguaglianza di genere e l’ottenimento del suffragio femminile, aveva allargato in quegli anni, anche in Italia, il dibattito intorno a questioni quali la sessualità, i diritti riproduttivi, la famiglia, il lavoro. Pur in assenza di un’effettiva, completa attuazione del diritto all’IVG, anche se di fronte ad un necessario potenziamento della rete dei consultori pubblici e all’inaccettabile ritardo nell’inserimento sistematico di programmi di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole, dobbiamo a quell’impegno il diritto di scegliere per noi stesse, la consapevolezza che la pretesa di controllo sul corpo delle donne ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Quarant’anni fa, tra il 17 e 18 maggio del 1981, milioni di italiani e italiane si recarono a votare scegliendo, in un referendum, di mantenere intatta la legge 194 sull’aborto. L’attivismo femminista, sorto per la rimozione degli ostacoli giuridici all’uguaglianza di genere e l’ottenimento del suffragio femminile, aveva allargato in quegli anni, anche in Italia, il dibattito intorno a questioni quali la sessualità, i diritti riproduttivi, la famiglia, il lavoro. Pur in assenza di un’effettiva, completa attuazione del diritto all’IVG, anche se di fronte ad un necessario potenziamento della rete dei consultori pubblici e all’inaccettabile ritardo nell’inserimento sistematico di programmi di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole, dobbiamo a quell’impegno il diritto di scegliere per noi stesse, la consapevolezza che la pretesa di controllo sul corpo delle donne ...

andreacaciolli : L’infinità del vivere - Andrea Caciolli (Official Song) Marcia per la vita 22 Maggio Piazza del popolo - Roma… - andreacaciolli : L’infinità del vivere è stata scelta come inno ufficiale della Marcia per la vita a Roma il 22 Maggio Piazza del po… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infinita marcia A Roma trionfano Nadal e la Swiatek San Marino Rtv