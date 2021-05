Linee guida gender nelle scuole del Lazio: il Ddl Zan è già arrivato tra i bambini (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag — Il Ddl Zan è ancora in fase di discussione ma la Regione Lazio non perde tempo e si porta avanti con il lavoro: l’ufficio scolastico regionale ha infatti già diramato una serie di Linee guida pro gender da diffondere nelle scuole a firma del servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità fisica dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, insieme all’associazione genderlens e Agedo (genitori di bambini e adolescenti con varianza di genere). Alla faccia di quelli che dicevano «il gender non esiste» — ora gli stessi sostengono che non esiste la cancel culture, per dire. E quale migliore occasione della Giornata contro l’omobitransfobia, per pubblicarle sul sito dell’Usr Lazio a disposizione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag — Il Ddl Zan è ancora in fase di discussione ma la Regionenon perde tempo e si porta avanti con il lavoro: l’ufficio scolastico regionale ha infatti già diramato una serie diproda diffonderea firma del servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità fisica dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, insieme all’associazionelens e Agedo (genitori die adolescenti con varianza di genere). Alla faccia di quelli che dicevano «ilnon esiste» — ora gli stessi sostengono che non esiste la cancel culture, per dire. E quale migliore occasione della Giornata contro l’omobitransfobia, per pubblicarle sul sito dell’Usra disposizione ...

