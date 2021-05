L’incredibile storia di Leonardo Díaz, il portiere della riserva del River Plate (Di martedì 18 maggio 2021) In occasione dell’ultimo Boca Juniors-River Plate il protagonista indiscusso è stato il portiere Leo Díaz. La sua storia ha fatto il giro del mondo. Cosa può esserci di più esaltante e adrenalinico di un Súperclasico tra Boca Juniors e River Plate? Senza dubbio è l’evento più atteso, in ogni stagione calcistica, almeno in Sudamerica. Le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) In occasione dell’ultimo Boca Juniors-il protagonista indiscusso è stato ilLeo. La suaha fatto il giro del mondo. Cosa può esserci di più esaltante e adrenalinico di un Súperclasico tra Boca Juniors e? Senza dubbio è l’evento più atteso, in ogni stagione calcistica, almeno in Sudamerica. Le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

NetflixIT : L'incredibile storia di un bambino metà umano e metà cervo in un mondo alle prese con una apocalisse. SWEET TOOTH,… - Einaudieditore : «Ebbene, quando perfino in una cittadina come Cavriago si comprende qual è il programma dei sovietisti russi, allor… - Guardounpo : RT @Einaudieditore: «Ebbene, quando perfino in una cittadina come Cavriago si comprende qual è il programma dei sovietisti russi, allora po… - stefanol2006 : @roxgiuse @Nibbionero @Potemkin959 Se non sbaglio lo stesso che racconta l'incredibile storia di come macchie di co… - GhostdogRunner : RT @Einaudieditore: «Ebbene, quando perfino in una cittadina come Cavriago si comprende qual è il programma dei sovietisti russi, allora po… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile storia L’incredibile storia della casa di Halston, da leggere prima di vedere la serie su Netflix Elle Decor