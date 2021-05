L’incantesimo schivo del Maestro Franco Battiato

Leggi su tpi

(Di martedì 18 maggio 2021) La massa lo ricorderà per “Centro di gravità permanente”, incursione in una strana (inedita per l’epoca, era il 1981) forma di pop alto che ha sfondato anche in classifica. In bilico tra “gesuiti, euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli Imperatori della dinastia dei Ming” e quella dichiarata avversione per “I cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese”, e persino “la nera africana”. Era l’anno in cui Eduardo De Crescendo pubblicava un classico del romanticismo canzonettaro come “Ancora”, Heather Parisi spopolava con “Cicale” e l’unico eccentrico era Alberto Camerini con “Rock ‘n roll robot”, tanto per farsi un’idea. Chi prima di quel momento aveva osato mettere in musica simile ardita iconografia culturalmente di alto profilo? Eppure l’Italia tutta si infiammò per questo siculo serioso ed emaciato, tale...