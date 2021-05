“Liberali e Solidali” e “Democratici e Progressisti” siglano patto politico

(Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noscheseunprogrammatico per Antonio Visconti, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per la prossima tornata elettorale che coinvolgerà, tra gli altri, anche il comune di Battipaglia. Ieri mattina, nella sede elettorale del candidato a sindaco, Corrado Martinangelo () e il diacono Donato Lupo () hanno siglato un accordo in vista delle prossime elezioni amministrative. «Un-programmatico con l’intento comune di rafforzare l’azione politica sul territorio consolidando la lista “e ...

Advertising

Ora_Notizie : Questa mattina, nella sede elettorale del candidato a sindaco, Antonio Visconti, Corrado Martinangelo (Democratici… -

Ultime Notizie dalla rete : Liberali Solidali

SeiTV

con Democratici e Progressisti. Di lato: L'intervista. Porcaro: "Il Maremò resta aperto, nessuna violazione delle restrizioni" Tribuna politica. Sarno in diretta invita Celano a ...... 2 minuti Questa mattina, nella sede elettorale del candidato a sindaco, Antonio Visconti, Corrado Martinangelo (Democratici e Progressisti) e il diacono Donato Lupo () hanno ...Un nuovo progetto politico per la coalizione di centrosinistra per l’appuntamento delle elezioni di Castelfidardo in autunno. "Il nostro progetto nasce da persone impegnate in vari ambiti della societ ...Don Francesco Fiorino interviene con una nota sulla racconta fondi che aveva fatto attivare in favore del proprietario del chiosco di Sappusi, ...